Erdoğan’ın poz verdiği reyona elini süren yanıyor

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ekim 2021 günü İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.
Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke'nin de kendisine eşlik ettiği alışverişte Erdoğan, iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu.
Toplamda 1002 lira ödeyen Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” dedi.
Erdoğan'ın market alışverişi sırasında, bisküvi, gofret ve kraker ürünlerinin yer aldığı reyonun önünde çekilen bir fotoğrafından yola çıkarak söz konusu ürünlerdeki son 18 aydaki fiyat hareketliliği mercek altına alındı.
Türk Lirası'nın tarihi dip seviyeleri görmesine neden olan yeni ekonomi politikasının sonuçları Erdoğan'ın baktığı reyonda da görülüyor.
İşte Erdoğan’ın Ekim 2021’de önünde poz verdiği Tarım Kredi market reyonunda yer alan atıştırmalıkların fiyatının son 18 aylık değişimi:
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