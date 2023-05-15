banner913
banner932
Son gülen Düzkaya oldu
Son gülen Düzkaya oldu
28 0
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
12 0
 
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
10 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
Yarın Anneler Günü…
Yarın Anneler Günü…
12 0
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
9 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
11 0
banner915

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

banner476

banner825
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı
banner931

Türkiye genelinde milyonlarda seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. İşte saat 05.30 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için  ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu. 

Anadolu Ajansı verilerine göre saat 05.30 itibarıyla sandıkların yüzde 98.16'sı açıldı. 

İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,34

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.00

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,24

Muharrem İnce yüzde 0,43

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.