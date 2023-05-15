Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Türkiye genelinde milyonlarda seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. İşte saat 05.30 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı verilerine göre saat 05.30 itibarıyla sandıkların yüzde 98.16'sı açıldı.
İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,34
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45.00
Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,24
Muharrem İnce yüzde 0,43