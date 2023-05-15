Parayı ödemeden kaçtı

Güzelyurt’ta bir süpermarketten değerleri 1550 TL olan 2 adet bebek yağı, 2 adet meyve konservesi ile 3 kilo kuzu etini alıp ödeme yapmadan çıkan Afrika uyruklu 20 yaşındaki Amadou Jallow tutuklandı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden 20 yaşındaki Amadou Jallow, işletme içerisinden toplam değerleri 1550 TL olan 2 adet bebek yağı, 2 adet meyve konservesi ile 3 kilo kuzu etini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Güzelyurt’ta meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Amadou Jallow dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Öneren mesele ile ilgili olarak şahadet verdi. Öneren, 11 Mayıs 2023 tarihinde 18.10 – 18.25 saatleri arasında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Macro isimli süpermarkete müşteri olarak giden zanlı Amadou Jallow’un bahse konu işletme içerisinden toplam değerleri 1550 TL olan 2 adet Uni Baby marka bebek yağını, 2 adet Delmonte marka ananas konservesini ve 3 kilo kuzu etini sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve yapılan şikayet üzerine, Gemikonağı’nda tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından ikametgahında yapılan aramada 2 adet Uni Baby marka bebek yağı ve 2 adet Delmonte marka ananas konservesinin bulunduğunu ancak etlerin bulanamadığını aktardı.

Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca yasal statüsünün araştırılacağını belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

