Türkiye'de çocuk nüfusun payı 85 yılın en düşük seviyesinde

TÜİK, 2020 yılı “İstatistiklerle Çocuk” verilerine göre, 83 milyon 614 bin olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 binini çocukların oluşturduğu açıklandı. Verilere göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranının yüzde 16,2 olduğu görüldü. Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı “İstatistiklerle Çocuk” verilerini paylaştı.

Buna göre, 2020 yıl sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 750 binini çocukların oluşturduğu açıklandı.

Yayımlanan verilerde, çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünün erkek çocuklardan, yüzde 48,7'sinin ise kız çocuklar oluştuğu kaydedildi.

Türkiye’de 1935 yılında çocuk nüfus, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 48'ini oluştururken, bu oran 1970’de yüzde 48,5 düştü. 1990'da yüzde 41,8 olan oran ise, geçen yıl yüzde 27,5'e geriledi. TÜİK tarafından yayımlanan 2020 yılı verilerine göre, 27,2 olarak açıklanan çocuk nüfusunun 85 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörülüyor.

Şanlıurfa, çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il oldu

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla; yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı AB üye ülkelerinden yüksek

“İstatistiklerle Çocuk” verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde; AB’nin 2020 yılında çocuk nüfus ortalamasının yüzde 18,2 olduğu kaydedildi. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; yüzde 24,2 ile İrlanda, yüzde 21,6 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 27,2 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Çocuklarda işgücüne katılma oranı yüzde 16,2

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre; 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranının yüzde 16,2 olduğu açıklandı. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için yüzde 23,4 kız çocuklar için yüzde 8,6 olduğu görüldü.

Eğitim kademelerinde okul tamamlama oranları arttı

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre, eğitim kademelerine ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi. Yayımlanan verilere göre, ilkokul tamamlama oranı 2014/'15 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,7 iken bu oran 2019/'20 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2014/'15 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 94,1 iken bu oran 2019/'20 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,7 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 58,8'den yüzde 70,3'e yükseldi.



Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2019/'20 eğitim ve öğretim döneminde erkek çocuklar için yüzde 67,8, kız çocuklar için yüzde 72,9 olduğu görüldü.