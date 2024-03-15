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Türk Yıldızlarına ait uçak düştü

Konya' da Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı, iniş sırasında pist yakınında iş makinesinin üzerine düştü. Paraşütle atlayıp kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, iş makinesi operatörü uzman çavuş şehit oldu. Bir askeri personel ise yaralandı

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Türk Yıldızlarına ait uçak düştü
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Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşulan akrobasi timi Türk Yıldızlarına ait olduğu belirtilen F5 eğitim uçağı, saat 13.00 sıralarında iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü.
Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.
 Uçağın düştüğü şantiye alanında yaralanan Sözleşmeli Er Furkan Öztürk ise yaralandı. Gümüş ve Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 eğitim uçağının üs içinde şantiye düştüğünü belirtti, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilotlarımız atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor. Şantiyede bulunan bir askeri personel de yaralandı. Pilot ile yaralı askeri alanda sağlık durumları iyi" diye konuştu.
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