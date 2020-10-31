Türk siyasetinin acı kaybı

Bir dönem Türk siyasetine damga vuran Türkiye’nin eski başbakanlarından Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. 72 yaşında vefat eden Mesut Yılmaz, akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu

Türkiye’nin eski başbakanlarından Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. Mesut Yılmaz, akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu. 72 yaşında vefat eden Mesut Yılmaz bir dönem Türk siyasetine damga vuran isimlerden biriydi. 36 yaşında siyasete girmiş bakanlık, başbakanlık yapmıştı.Eski başbakanlardan72 yaşında hayatını kaybetti.Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.Yılmaz'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün (dün) itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun.Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, defin işlemlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre Yılmaz'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.2017 yılında Yılmaz ailesi büyük bir acı yaşadı. Mesut Yılmaz'in büyük oğlu Yavuz Yılmaz yaşamına son verdi. Mesut Yılmaz 2019 yılında akciğerinde kanser tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu yıl mayıs ayında da beyin sapındaki tümor nedeniyle bir operasyon geçirmişti.Mesut Yılmaz Türkiye siyasetinin iz bırakmış aktörlerinden biri oldu.Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.Almanya'da yüksek lisans yaptı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, Turgut Özal'in isteğiyle 1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyesi olarak siyasete girdi. Henüz 36 yaşındaydı.Siyasete hızlı başladı. Rize Milletvekili olarak Meclis'e girdi; 1990 yılına kadar kurulan hükümetlerde bakanlık görevleri üstlendi.Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca, Yıldırım Akbulut'un kurduğu hükümette de bakan oldu ancak istifa etti. 1991 yılında Anavatan Partisi'nin başına geçti. 1995 seçimlerinden sonra DYP ile koalisyon hükümetinde başbakan oldu. Ancak ortağıyla anlaşamayınca kısa sürede istifa etti. Türkiye'nin çalkantılı yıllarıydı.28 Şubat krizinin ardından, Erbakan hükümeti istifa edince, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz 2002 seçimlerine kadar başbakan ya da yardımcısı olarak koalisyon hükümetlerinde görev yaptı.2002 seçimlerinde, Anavatan Partisi baraj altında kalınca Mesut Yılmaz genel başkanlığı bıraktı. 2004 yılında, başbakanlığı döneminde yapılan Türkbank ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Yüce Divan'a gönderildi.Yüce Divan'a sevk edilen ilk başbakan oldu.Yargılandığı suçlar af kapsamında girince davanın kesin hükme bağlanması ertelendi. Yılmaz 2007 seçimlerinde bağımsız Rize Milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Bu son seçimi oldu.Ardından aktif siyaseti bıraktı.Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, spora özellikle de futbola olan ilgisiyle de tanınıyordu. Koyu bir Galatasaray taraftarıydı.ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, 1983 yılında parti logosunu düzenlediği basın toplantısı ile tanıtırken Mesut Yılmaz sağ tarafında oturuyorduYıl 1990. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller2 Ağustos 2002’de Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda bir arada