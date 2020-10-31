Pilli’nin amacı ne?

Sağlık Bakanlığı’nın evde karantina uygulamasına yönelik YDÜ ekiplerinin büyük emek vererek ürettiği el bileklerini kullanmak yerine yurt dışından alıma yönelmesi, kamuoyundan çok büyük tepki gördü. İhalesiz şekilde yapılmaya hazırlanan alımla ilgili “rant” şüphesi gündeme geldi





Sağlık Bakanlığı’nın evde karantina uygulamasına yönelik Yakın Doğu Üniversitesi ekipleri tarafından üretilen el bileklerini kullanmak yerine yurt dışından alıma yönelmesi, kamuoyundan çok büyük tepki gördü.

Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı neden aldığı konusunda hiçbir izahatta bulunmaması da akıllarda soru işareti yarattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir süre önce evde karantina uygulamasına yönelik YDÜ İnovasyon Merkezi’nden bileklik üretmesini talep etmişti. Bu talep üzerine hemen harekete geçen YDÜ ekipleri, 7 gün 24 saat haftalarca emek harcayarak söz konusu el bileklerini üretmiş ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ında da bulunduğu toplantıda bilekliklerin ilk kullanımını ve sunumunu Sağlık Bakan Ali Pilli ile birlikte gerçekleştirmişti.

Ancak buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın el bileklerini ülke içinden almak yerine ithal etmeye çalışması akıllarda soru işaretleri yarattı.

İhalesiz şekilde yapılmaya hazırlanan alımla ilgili “rant” iddiaları gündeme geldi.

Konuyla ilgili YDÜ İnovasyon Merkezi’nden de sert tepki geldi:

YDÜ İnovasyon Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu ülkede bir şey üretilmesini istemiyor musunuz?

KKTC İçişleri Bakanlığı İnovasyon Merkezimizden Elektronik Bileklik üretmesini talep etti. Gelen talep doğrultusunda, kısa sürede üretimi tamamladık. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının da bulunduğu bir toplantıda bilekliklerin ilk kullanımını ve sunumunu Sayın Bakanla birlikte gerçekleştirdik. Hal böyle iken, Sağlık Bakanı Ali Pilli YDÜ'nün çalışmalarını görmezden gelerek, yurt dışından bir firma ile elektronik bileklik alımı konusunda anlaşma yaptı.

Bu ülkede bir şey üretilmesini istemiyor musunuz?

Neden? Neden? Neden? “



