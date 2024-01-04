TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 64,77

Türkiye’de TÜİK'e göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık enflasyon yüzde 64,77 oldu. ENAG ise aralıkta aylık enflasyonu yüzde 4,12, yıllık enflasyonu yüzde 127,21 hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Yüzde 64,77'lik enflasyon, son 22 yılın en yüksek yıl kapanışı olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 72,01 oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 11 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

TÜİK kasım ayında aylık enflasyonu yüzde 3,28, yıllık enflasyonu yüzde 61,98 açıklamıştı.

EN FAZLA ARTIŞ SEBZEDE

TÜİK'e göre aralıkta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 27,38'lik artışla sebze oldu.

İlaç yüzde 14,47'lik artışla ikinci olurken, kuzu eti yüzde 14,38'lik artışla üçüncü sırada yer aldı.

ENAG YÜZDE 127,21 HESAPLADI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aralıkta aylık enflasyonu yüzde 4,12, yıllık enflasyonu yüzde 127,21 hesapladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olmuştu.

AA Finans aralık anketinde ekonomistlerin ortalama enflasyon beklentisi, aylıkta yüzde 3,19, yıllıkta yüzde 65,19 olmuştu. TÜİK verisi, tahminlerin altında kaldı.

