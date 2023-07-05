TÜİK 2023 Haziran ayı enflasyonu açıklandı

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyatları verilerini yayımladı. Ekonomistlerin yüzde 4,03 artış beklediği Haziran ayı enflasyon verisi yüzde 3,92 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise artış yüzde 38,21 oldu.

18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Enflasyonun haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilemesiyle birlikte son 18 ayın en düşük seviyesi görüldü.

SON ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyatları en son aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,59 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında yüzde 2,39, Mayıs ayında da yüzde 0,04 olmuştu.

6 AYLIK ENFLASYON DA BELLİ OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamları da eklendiğinde 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin bugün en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselten torba yasa teklifini TBMM Genel Kurulu'na sunması bekleniyor.