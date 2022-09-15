Tarkan’dan alkışlanacak hareket

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Tarkan, gelirini TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı





Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan, konserden elde ettiği geliri de bağışladı.

DARÜŞŞAFAKA: TARKAN, GELİRİ BAĞIŞTA BULUNDU

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağını duyurdu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu" ifadelerine yer verdi.

Önceki gün İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" demişti.



