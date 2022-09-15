Azerbaycan 50 şehidine ağlıyor!

Ermenistan'ın saldırısı sonucu 50 Azerbaycan askeri şehit olurken içlerinden biri hikayesi ile yürekleri dağlıyor. Şehit askerlerden Sebuhi Fuad Ahmedov'un anne ve babasını hiç görmediği, yetimhanede büyüdüğü öğrenildi

12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu sınırda çıkan çatışmalarda 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Ermenistan kuvvetlerinden ise 49 asker hayatını kaybetti.Sınırda gerginlik devam ederken Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinin ailelerine de acıverildi. Son yolculuğuna uğurlanan askerler, Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.Azerbaycan'ın şehitlerinden olan 26 yaşındaki Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi ise duyanların kalbini dağlıyor. Genç askerin annesini ve babasını hiç görmediği, yetimhanede büyüdüğü öğrenildi. Sebuhi Ahmedov'un cenazesine Bakü'de birçok kişi katıldı. Cenazeye katılan kadınlardan birinin "Onun arkasından ağlayacak bir annesi ve babası bile yok" demesi, cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.