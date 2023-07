MFÖ, Özkan’sız kaldı… Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı Mazhar Alanson’dan duygu dolu veda: "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım"

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetmişti.Usta sanatçı için önce dün İstanbul'nde tören düzenlendi. Törene Uğur'un ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Cem Yılmaz gibi sanatçılar katıldı. Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu. Sanatçı, Taksim Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu AKM’de sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu.Törende'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.Usta sanatçıyla birçok projeye imza atanz, tören sırasında hüngür hüngür ağladı."ÖZKAN'IM YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE HOŞÇA KAL"Sahneye çıkanveikilisi güçlükle konuşabildi.Güner, "Of... Özkan bu salonda bulunan, hatta bu ülkedeki herkes için çok büyük bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri harika bir sahne sanatçısı, kimileri çok iyi bir dost olarak görür. Ama Özkan benim için 52 yıllık dostum, iş ortağım, iş ortağımızdı. Hiçbir söz, gözyaşı bu acıyı içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal..." dedi."SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"ise "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" dedi."HOŞÇAKAL CANIMIN İÇİ"Törende Özkan Uğur'un eşi Aysun Arslan ile oğlu Alişan da konuşma yaptı.Alişan Uğur, "Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, benim sevgili babamdı. O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ama şimdi görüyoruz ki o her yaşta, her görüşte insanın kat be kat sevgilisiymiş. Babam tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, naifliği ile hafızalara kazandı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir ruhtu. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, sabah sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizlerini, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak, ona dokunamayacak olmak çok acı verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuştuğumuza inanamıyorum, kabullenmek çok zor. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta. Hoşçakal canımın içi" ifadelerini kullandı.BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDUise "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi.AKM'yi dolduranlar, ayağa kalkarak sanatçı için saygı duruşunda bulundu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katıldı.