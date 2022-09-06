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“Senden ala sapık mı var?”

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Şarkıcı Gülşen'e yönelik ithamlarda bulunan İsmailağa Cemaati'nden Hüseyin Çevik, “Soyunmaya ne gerek var? Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete?” dedi

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“Senden ala sapık mı var?”

 
Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz aylarda bir konserinde sarf ettiği "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerinin ortaya çıkması sonrasında tepkileri üzerine çekmişti. Gözaltına alınan şarkıcı tutuklanmış, 4 gün sonra da ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
"SOYUNDU, BAYRAK AÇTI, RABBİM ONU HAPSE TIKTI"
Konu Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Gülşen'le ilgili İsmailağa Cemaati'nden Hüseyin Çevik'in bir Youtube yayınında sarf ettiği cümleler gündem oldu. Gülşen'e yönelik ithamlarda bulunan Çevik, "Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi." dedi.
"MADEM GÜZELSEN YÜZÜNÜ SERGİLE"
Çevik, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti: "Soyunmaya ne gerek var? Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete? Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun... Elalemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra 'Bu insanlar sapık' diyorsunuz. 'İmam hatipli sapık diyor' bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka."
 
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