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Can Dündar hakkında soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Dündar'ın mizah dergili paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattı

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Can Dündar hakkında soruşturma
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Dündar’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Can Dündar, mizah dergisi Leman’ın “Türkiye savcısını arıyor…” başlıklı kapağını sosyal medya hesabında paylaşmış ve “Boşuna beklemeyin: O ‘süper savcı’ gelmeyecek” yazmıştı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Can Dündar hakkında Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle TCK 299 ve 301. Maddelerinden soruşturma başlatılmıştır.”
Dündar hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devleti, hükümeti ve yargı organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.


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