Seçimin kazananı milliyetçiler

14 Mayıs Milletvekili seçimlerinde milliyetçi partilerin aldığı oyların toplamı rekor kırdı: 12 milyon 607 bin 813 oy ile yüzde 23,19... Milliyetçiler rekor kırarak kilit seçmen konumuna geldi

Türkiye’de seçimlerden önce “kritik” ve “anahtar” oy tartışmaları gündem oldu.

Birçok anket şirketi, gazeteci, siyasetçi ve televizyon yorumcusu, “Kilit parti HDP – Yeşil Sol” çıkarımında bulundu.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre seçimlere milliyetçi partiler damgasını vurdu.

MHP, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti ve Ata İttifakı oy oranları toplamı yüzde 23,19’a ulaştı. Öte yandan bütçe sıkıntıları sebebiyle miting yapamayan, sadece sosyal medya ve esnaf ziyaretleri ile seçim kampanyası yapan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 2 milyon 829bin 634 oy ile yüzde 5,17 orana ulaştı.

Milletvekili seçimlerinde ise MHP, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti ve Ata İttifakı’nın aldığı oy sayısı 12 milyon 607 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Yani toplam 60 milyon seçmenin beşte biri, milliyetçi partilere oy verdi.

Bu hesaplamaya CHP ve Memleket Partisi’ne oy atan ulusalcılar ve AKP’ye oy veren milliyetçi-muhafazakar seçmen eklenmedi. Bu seçmenlerin de eklenmesiyle milliyetçi, ulusalcı ve milliyetçi-muhafazakar oyların toplamının 20 milyona yaklaştığı, yani genel seçmen kitlesinin üçte birini oluşturduğu tahmin ediliyor.

YEŞİL SOL MİLLİYETÇİLERİN YARISINDAN DAHA AZ OY ALIYOR

Buna karşılık Yeşil Sol Parti ve ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi’nin aldığı oy oranı yüzde 10,54 olarak açıklandı. Yeşil Sol ve Türkiye İşçi Partisi’nin oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, toplam 5 milyon 730 bin 781 aldı. Yani milliyetçi oyların yarısından daha az sayıya tekabül ediyor.

ÖNCEKİ REKORLAR 2018 VE 1999’DA

Milliyetçi partilerin önceki oy rekorları 2018 ve 1999 genel seçimlerinde.

2018 genel seçimlerinde İYİ Parti ve MHP’nin toplam aldığı oy 10 milyon 558 bin 810, oy oranı ise yüzde 21,06 olarak kayıtlara geçti.

14 Mayıs 2023 seçimleri ile milliyetçi partilerin toplam oyu, 2 milyon 49 bin 3 artış göstererek, en çok yükselen seçmen grubu oldu.

1999’da ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, 15 Şubat 1999’da yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. 18 Nisan 1999’da yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi, yüzde 17,98 oy ile ikinci parti olarak sandıktan çıktı.

Aynı seçimde Büyük Birlik Partisi yüzde 1,46 oy aldı. Milliyetçi partiler, toplam yüzde 19,44 oy almış oldu.

