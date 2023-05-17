Şırnak’ta beş şehit

Şırnak'ta gerçekleşen terör operasyonunda dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir PKK/KCKlı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürerken, dün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Şehit olan askerlerin kimlikleri şöyle: Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik.
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