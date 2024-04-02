Seçime katılım oranı yüzde 78,11

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranının yüzde 78,11 olarak gerçekleştiğini açıkladı. YSK verilerine göre 13,4 milyondan fazla seçmen sandığa gitmedi...
YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan sonuçları şu şekilde açıkladı:
"Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.