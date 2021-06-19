Rusya 22 Haziran'da Türkiye uçuşlarına başlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran tarihi itibariyle Türkiye uçuşlarının başlayacağını belirtti

Türkiye turizm sektörünün uzun süredir beklediği Rusya uçuşlarıyla ilgili karar belli oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 22 Haziran'dan itibaren uçuşların başlayacağını belirtti. Rusya aynı zamanda ABD, Belçika, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile de uçuş trafiğini başlatacak.

Rusya, güvenli turizm uygulamalarını yerinde gözlemlemek için Türkiye'ye heyet göndermişti.

Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde inceledi.

Kısıtlama 15 Nisan'da başlamıştı

Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye’ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

31 Mayıs tarihinde ise uçuş kısıtlamasının 21 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları tekrar başlatma kararını Twitter hesabından değerlendirdi.

Bakan Ersoy, "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.