Ramazan pidesi 15 TL

İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi

Türkiye’de Ramazan ayına kısa bir süre kala pide fiyatları belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi.

Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramının 15 liradan satılacağını açıkladı.

Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Türkiye'de pidenin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, "Bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Buna göre İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir" diye konuştu.

VATANDAŞA PAHALI GELDİ

Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın dün 15 lira olarak açıkladığı Ramazan pidesi vatandaşa pahalı geldi.

Pide fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar Ramazan Ayı öncesi açıklanan zamma tepkili.

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

- Emekli memur Dursun Gören:

Artık pideyi biz ancak fırınların reklam panolarında görebiliyoruz. Maalesef camın arkasından görebiliriz. Ramazanların özelliği ramazan pidesiydi. Artık bu özellikleri yitirdik. Bu duruma gelmemizin sebebi bizleriz. İnsanın bir yerde 'dur' demesi gerekir. Durdurması gerekir. Bugün ekip biçemiyorsak, üretemiyorsak, dışarıdan alıyorsak bunun sorumlusu bizleriz.

"ÇAY-SİMİT HESABINI NİYE YAPMIYOR?"

Emekli Bünyamin Köşker:

- 10 bin TL emekli aylığı ile ancak günde üç kere çorba içilir. Onurlu bir devlet, işçisini, memurunu bu kadar ezmez. İnsanlar mahvolmuş vaziyette. İnsanlar simit alamıyor. Simit alamıyor insanlar, Ramazan pidesi diyorsunuz. Nasıl alacak? Ramazan pidesi almaları mümkün değil. Sefaletin dibine vurduk.

“BU İNSANLARIN HALİ NE OLACAK?

Bir başka vatandaş ise "Pide alamıyoruz. Gerçekten zor durumdayız. 'Reis' sarayda oturmuş bir eli yağda bir eli balda. Eskiden simit çay hesabı yapıyordu. Şimdi de yapsın, niye yapmıyor? 'Bana oy verirsen hizmet var, oy vermezsen yok' diyor. Peki garibanların hali, bu insanların hali ne olacak" dedi.

"ALAMAYAN ÇOK OLACAK"

Ekmek almanın zorluğunu belirten bir vatandaş ise “Daha halk ekmeğini alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Bir maaş 10 bin lira kira.. Geri kalanı ne olacak? Elektrik su, aidat, yakıt. Emekliyim. Emekli maaşı yetmiyor, ağlayıp geziyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da "Pahalı, alacağız mecburen de. Alamayan için zor. Alamayan çok insan olacak” diye konuştu. Emekli bir vatandaş ise “Herkes 15 TL verip de bir pideyi alamaz. Önceden alıyorduk ama şu an düşünüyoruz. Keşke böyle olmasa” dedi.

