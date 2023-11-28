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Pençe-Kilit operasyonunda üç şehit

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerce yapılan saldırı sonucu üç asker şehit oldu, bir asker yaralandı

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Pençe-Kilit operasyonunda üç şehit
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonundan acı haber geldi. 
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş şehit oldu, bir asker yaralandı.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Şehitlerin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Şehit Necdet Çalış'ın naaşı Adana'ya, Emrah Gündüz'ün cenazesi Erzincan'a, Fevzi Kızıltaş'ın naaşı ise Şanlıurfa'ya hava yolu ile uğurlandı.

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