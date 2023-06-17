Özel okul fiyatları ikinci el arabayla yarışıyor

Türkiye'de puanları da yüksek olan özel okullarda fiyat listesi neredeyse ikinci el araba fiyatlarıyla yarışır seviyeye geldi

Türkiye’de özel okullarda erken kayıt dönemini kaçıranlar yana yakalı okul bakıyor. Özel okullara yılbaşında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen zam oranı sınırlamasının aşmanın yolu bir şekilde bulunurken, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ücretleri ise cepleri yakacak seviyelere geldi.

Türkiye'de puanları da yüksek olan özel okullarda fiyat listesi neredeyse ikinci el araba fiyatlarıyla yarışır seviyeye geldi.

MEB, enflasyondaki yükselişle erken kayıt dönemi olan yılbaşında özel okul ücretlerindeki zam oranını yüzde 65 oranında sınırlama getirmişti.

Bu düzenlemeye okul yönetimleri de veliler de isyan ederken, sadece ara sınıfları kapsadığı belirtilmişti. Birçok okul ise kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretleriyle bu sınırı aşmanın yolunu bulmuştu.

Yeni kayıtlardaysa sınır gökyüzü gibi görünüyor. Özel okullar çok daha yüksek ücretlerle öğrenci kabul ediyor.

Özel okulların da "özelleri" bulunurken, her yıl fiyat skalasında ilk sıraya yerleşen Robert Kolej, adet yerini bulsun diye tabloyu değiştirmedi.

2023-2024'te hazırlık okuyacak yeni öğrencilerin öğrenim ücreti peşin ödenirse 446 bin 400 TL olarak belirtildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 228 bin 900 TL olan ücret, yüzde 95 oranında artmış görünüyor.

Robert Kolej’de 5 gün yatılı olacak öğrenciler için ücret 573 bin 500 lira olurken, 7 gün yatılı ücreti 631 bin 500 lira oldu.10 taksitte vade farkıyla ücret 677 bin 500 lira oluyor.

Diğer özel okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıç ücretleri de çok farklı değil.

Özel Alman Lisesi'nde geçen yıl 126 bin TL olan hazırlık ücreti bu yıl 207 bin 900 lira oldu.

İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi geçen yıl 165 bin lira olarak görülürken, bu yıl fiyatı 380 bin 128 liraya çıktı.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi ise 2022'de 136 bin TL olan ücretini 320 bin TL'ye çıkardı.

Üsküdar Amerikan Lisesi 200 bin lira olan ücreti 422 bin 256 TL yaparken,

Tarsus Amerikan Koleji 143 bin liradan 301 bin 785 liraya çıktı.

İzmir Amerikan Koleji 316 bin 388 TL ücret açıklarken, SEV Amerikan Koleji 422 bin 256 TL ücret açıkladı.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 169 bin liradan 375 bin liraya yükseldi.

