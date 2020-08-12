Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor

Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfektan sıkıp maske veren, yaptığı ölçüm sonrası ateşi düşük çıkanlara otomatik olarak kapıyı açan, yüksek çıkanları mesajla yönetime bildiren robot tasarlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümlerinde insan faktörünü risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara girişte tedbiri otomasyonla sağlamak ve çalışanların sağlık yönünden üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdi.

Corona virüs salgınının önlenmesine yönelik tasarlanan robot, ateşini ölçtüğü vatandaşlara dezenfektan sıkıp maske veriyor.

Robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün destekleriyle tasarlanan robotun, talep halinde seri üretimi planlanıyor.Bin dolara mal olan robotun seri üretime geçmesi durumunda maaliyetinin 700 dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor.