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Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor

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Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfektan sıkıp maske veren, yaptığı ölçüm sonrası ateşi düşük çıkanlara otomatik olarak kapıyı açan, yüksek çıkanları mesajla yönetime bildiren robot tasarlandı

Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor

 

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümlerinde insan faktörünü risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara girişte tedbiri otomasyonla sağlamak ve çalışanların sağlık yönünden üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdi.


Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor - 2

Corona virüs salgınının önlenmesine yönelik tasarlanan robot, ateşini ölçtüğü vatandaşlara dezenfektan sıkıp maske veriyor.


Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor - 3

Robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.


Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor - 4
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün destekleriyle tasarlanan robotun, talep halinde seri üretimi planlanıyor.
Ordu'da geliştirildi: Ateş ölçüyor, maske veriyor - 5
Bin dolara mal olan robotun seri üretime geçmesi durumunda maaliyetinin 700 dolara kadar düşeceği tahmin ediliyor.
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