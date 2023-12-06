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Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi

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Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi
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Bursa'da yaşayan 81 yaşındaki Züftü Şirin, eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklandı. İşlemlerin ardından cezaevine gönderilen Şirin gözyaşlarını tutamadı.
İnegöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu.
Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı.
Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.
 
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