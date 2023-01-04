Memur ve emekliye ek zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.
TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,40 oldu.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.
ZAM ORANI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.
Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.
İŞTE ZAMLI MAAŞLAR
Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2023'te yeniden belirlenecek.
En düşük memur maaşıŞu anki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 396 TL
En düşük memur emeklisi aylığıŞu anki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 597 TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığıSSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 4 bin 375 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 83 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 4 bin 375 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 245 TL
MemurMemur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Zamlı maaş: 12 bin 149 TL
ÖğretmenÖğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 188 TL
Uzman öğretmenUzman öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 17 bin 547 TL
Polis memuruPolis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Zamlı maaş: 17 bin 536 TL
Uzman doktorUzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 23 bin 795 TL
Hemşire
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 15 bin 13 TL
AvukatAvukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 203 TL
MühendisMühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Zamlı maaş: 20 bin 479 TL
BaşkomiserBaşkomiser: Şu anki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)
Zamlı maaş: 20 bin 73 TL
KaymakamKaymakam 1. sınıf: Şu anki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)
Zamlı maaş: 34 bin 467 TL
ProfesörProfesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 32 bin 750 TL
Araştırma görevlisiAraştırma Görevlisi: Şu anki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)
Zamlı maaş: 19 bin 367 TL
Genel müdürGenel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 37 bin 261 TL
Şube müdürüŞube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 930 TL