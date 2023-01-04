Memur ve emekliye ek zam

Türkiye’de 2023 yılının ilk 6 ayında memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam yüzde 25 olarak belirlendi

Türkiye’de enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,40 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.

Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.



İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...



Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2023'te yeniden belirlenecek.

En düşük memur maaşı Şu anki maaş: 9 bin 105 TL



Zamlı maaş: 11 bin 396 TL



En düşük memur emeklisi aylığı Şu anki maaş: 6 bin 78 TL



Zamlı maaş: 7 bin 597 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 4 bin 375 TL



SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 83 TL



Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 4 bin 375 TL



Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 245 TL

Memur Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)



Zamlı maaş: 12 bin 149 TL

Öğretmen Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 15 bin 188 TL



Uzman öğretmen Uzman öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 17 bin 547 TL



Polis memuru Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)



Zamlı maaş: 17 bin 536 TL



Uzman doktor Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 23 bin 795 TL



Hemşire Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)



Zamlı maaş: 15 bin 13 TL Avukat Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 19 bin 203 TL Mühendis Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)



Zamlı maaş: 20 bin 479 TL

Başkomiser Başkomiser: Şu anki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)



Zamlı maaş: 20 bin 73 TL

Kaymakam Kaymakam 1. sınıf: Şu anki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)



Zamlı maaş: 34 bin 467 TL



Profesör Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 32 bin 750 TL

Araştırma görevlisi Araştırma Görevlisi: Şu anki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)



Zamlı maaş: 19 bin 367 TL

Genel müdür Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)



Zamlı maaş: 37 bin 261 TL



Şube müdürü Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)



Zamlı maaş: 19 bin 930 TL

