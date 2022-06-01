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Manisa'da zeytin tarlasından petrol çıktı

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Manisa'da bir çiftçinin zeytin tarlasından çıkan siyah ve yanıcı maddeyle ilgili inceleme başlatıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri; yüzde 6 oranında çok kaliteli petrol tespit etti. Önümüzdeki günlerde bölgede rezerv tespit çalışması yapılması bekleniyor

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Manisa'da zeytin tarlasından petrol çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde su aramak için tarla kazan zeytin üreticisi, petrol buldu.

Yağbasan Mahallesi'nde, 28 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytinlikte yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kısa sürede söndürüldü. Yangının, zeytinlikteki su kuyusundan çıkan siyah sıvı maddenin tutuşmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum, Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi.

Yangın üzerine jandarma, bölgede güvenlik önlemi alarak bölgeye şerit çekerken, sabah mahalleye gelen TPAO yetkilileri de kuyudaki maddeden dün numune aldı. Numunelerin yapılan analiz sonuçları geldi.

YÜZDE 6'SI KALİTELİ PETROL

İnceleme sonucunda, kuyudan çıkan yanıcı maddenin yüzde 94'ünun su, yüzde 6'sının ise kaliteli petrol olduğu belirtildi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Bu sahamız TPAO tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi. Alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen malzemenin yüzde 94'u su, yüzde 6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. TPAO yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlatacak'' dedi.

 

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