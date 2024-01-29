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Kurtulmuş, Bahreyn'de KKTC’nin tanınması için destek istedi

Kurtulmuş’tan KKTC’nin Asya Futbol Konfederasyonuna üyelik başvurusunda Bahreyn’den destek talebi: “Bu şekilde uluslararası platformlarda destek vererek KKTC'nin tanınması konusunda destek vermemiz gerekiyor”

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Kurtulmuş, Bahreyn'de KKTC’nin tanınması için destek istedi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile bir araya geldi.
TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş ve Musalam, Bahreyn Ulusal Meclisi'ndeki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.
Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn'in iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, ziyaretin Türkiye-Bahreyn ilişkilerini daha ileri seviyelere taşıması temennisini dile getirdi.
Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Asya Futbol Konfederasyonuna üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, konfederasyon yöneticisinin Bahreynli bir yetkili olduğunu, bu konuda destek beklediklerini vurguladı.
Kurtulmuş, "Maalesef tüm olumlu çabalarına rağmen KKTC, Batı'nın cezalandırmalarına maruz kalmıştır. Bu şekilde uluslararası platformlarda destek vererek KKTC'nin tanınması konusunda destek vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
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