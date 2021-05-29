Korkut Eken ile Kıbrıs’ta görüştüm

Kutlu Adalı cinayeti döneminin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı, Adalı cinayetinin kilit isimlerinden Korkut Eken ile Kıbrıs’ta görüşme yaptığını ifade etti



Kutlu Adalı cinayeti dönemi eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı, Türkiye basınına konuşarak cinayetin kilit isimlerinden Korkut Eken’in o dönem Kıbrıs’a geldiğini, kendisiyle kısa bir görüşme yaptığını söyledi.

Kundakçı, “O günlerde biz Kıbrıs’ta daha çok dış tehditlere karşı hazırlık yapıyorduk. Lefke bölgesinden terör örgütü mensuplarından sızan unsurları oluyordu. Dış tehdit nedeniyle onunla daha fazla uğraşamıyorduk. Korkut Eken, Kıbrıs’a geldi. Kendisiyle kısa bir görüşmem oldu” dedi.

Gazeteci Celalettin Çetin’in ‘Tamburalı Paşa’ diye nitelemesi sonrası bu isimle anılan Kundakçı, Eken’ın yanında getirdiği ve ‘eleman’ diye nitelediği Atilla Peker hakkında ise görüş bildirmedi.



Hasan Kundakçı, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevine 20 Ağustos 1995’de Korgeneral Hasan Kundakçı atanmıştı. Asayiş Kolordu Komutanlığı döneminde operasyonlarda taşıdığı silah tamburalı olduğu için gazeteci ağabeyimiz Celalettin Çetin, ona “Tamburalı Paşa” adını vermişti. O günden sonra hep “Tamburalı Paşa” olarak anıldı.

Özel Harekat polislerini eğiten Korkut Eken’e, anlatımına göre Mehmet Ağar tarafından KKTC’ye PKK sızmaları ve örgütün gizli evleri konusunda araştırma görevi verilmişti. KKTC’ye giderken yanında Sedat Peker’in ağabeyi Atilla Peker bulunuyordu. Bunu hem Eken, hem de Peker doğruladı. Peker kardeşler, gidiş amacının Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmek olduğunu söylerken, Eken ise bunun asla doğru olmadığını; namusu ve şerefi üzerine yemin ederek doğru olmadığını belirtti. Peki, neden devlet görevlisi değil de Peker götürüldü? Bu sorunun cevabını Eken şöyle verdi:



DEVLET POLİTİKASIYDI

“Orada PKK ile bir çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre devlet görevlisi yerine ‘eleman’ kullanılıyordu. Tabii aslolan devletin kendi elemanlarını kullanmasıdır. Şimdi aslan gibi arkadaşlar bu işleri yapıyor. Şu anda MİT’in yurtdışı operasyonlarını izliyorum, çok büyük başarılar elde ediliyor. Teknik imkanlar çok. Bize para-pul da vermezlerdi. O zaman örtülü ödeneği harcamayıp seneye aktarmak önemliydi.

Bakın, siyasiler birbirine arka çıkıyor. ‘İçişleri Bakanın yanındayım, arkasındayım’ denilip konu kapatılıyor. Peki, Korkut Eken’in arkasında kim var? Allah’tan korkulur. Şanımla, şerefimle arkadaşlarımla görevlerimi en başarılı biçimde bitirdim, emekli oldum. Başarısız hiçbir operasyonum olmadı.”



KORKUT BEY GELDİ

Hasan Kundakçı, Özel Kuvvetler Komutanlığı da yapmıştı. Korkut Eken’i de seven, kahramanlığını bilen komutandı. Hasan Paşa, Eken’in o dönem Kıbrıs’a geldiğini, kendisiyle kısa bir görüşme yaptığını belirtti ve şunları söyledi:

“O günlerde biz KKTC’de daha çok dış tehditlere karşı hazırlık yapıyorduk. Lefke bölgesinden terör örgütü mensuplarından sızan unsurları oluyordu.

Dış tehdit nedeniyle onunla daha fazla uğraşamıyorduk. Korkut Eken, KKTC’ye geldi. Kendisiyle kısa bir görüşmem oldu.”

Hasan Paşa, Kuzey Irak operasyonunu tamamladıktan sonra 20 Ağustos 1995’de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmıştı. “Gazetecilerin çoğunu tanırdım. Ama Kutlu Bey’le hiç tanışmamış, görüşmemiştim. Cinayetin aydınlatılması için Güvenlik Kuvvetleri Komutanım derinliğine çalışmalar yaptı. O günkü imkanlarla gazetecinin katili ya da katilleri bulunamadı” dedi.

