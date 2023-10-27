''Komando dede'' karısını baltayla öldürdü

Adana'da ''Komando dede'' olarak tanınan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, eşini baltayla öldürdü. Muhtara gidip kendisini ihbar eden 70 yaşındaki Cebeci, gözaltına alındı



İbrahim Cebeci, karısını başına defalarca baltayla vurarak öldürdü. Cebeci daha sonra ise mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi.

Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Cebeci'yi gözaltına aldı.

İbrahim Cebeci, 7 Mayıs 2020’de evinin penceresine çıkıp, tabancayla havaya ateş açmış, gelen polis ekiplerine de direnmişti. Ekiplerin çabalarına rağmen ikna olmayan Cebeci, eve gizlice giren özel harekat polisince yakalanmıştı.

Öte yandan İbrahim Cebeci, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada ''Komando dede'' olarak tanınıyor.

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde ''Komando dede'' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), karısı Ayşe Cebeci'ye (65) sabah saatlerde balta ile saldırdı.İbrahim Cebeci, karısını başına defalarca baltayla vurarak öldürdü. Cebeci daha sonra ise mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi.Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Cebeci'yi gözaltına aldı.İbrahim Cebeci, 7 Mayıs 2020’de evinin penceresine çıkıp, tabancayla havaya ateş açmış, gelen polis ekiplerine de direnmişti. Ekiplerin çabalarına rağmen ikna olmayan Cebeci, eve gizlice giren özel harekat polisince yakalanmıştı.Öte yandan İbrahim Cebeci, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada ''Komando dede'' olarak tanınıyor.