banner913
banner932
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
“Birçok UBP’li karşı adaya oy verdi”
8 0
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
“Sorunun çözümü için her katkıya hazır”
12 0
 
Hayat bir yılda yüzde 65 daha pahalı
Hayat bir yılda yüzde 65 daha pahalı
10 0
Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı
Sertoğlu: Kadın futbolcular rekor sayıda maç yaptı
10 0
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
Dünya, 3 Temmuz'da tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı
19 0
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
Baf’ta Kur’anlı tekbirli yürüyüş
75 0
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
Sabahattin İsmail'e ilk ve son cevabım
91 0
banner964

“Kocanı sana bağlayacağım” dedi, 500 bin TL çarptı

banner476

Bursa'da, kendini medyum olarak tanıtan kişi, kadınlarla iletişime geçtikten sonra sevgililerine ve eşlerine bağlama büyüsü yapacağını iddia ederek tacizde bulunup, yaklaşık 500 bin lira dolandırdı

banner825
“Kocanı sana bağlayacağım” dedi, 500 bin TL çarptı
banner960
Bursa'da kendini medyum olarak tanıtan ve büyü vaadiyle kadınları taciz edip yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek internet üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan M.Ç.’yi takibe aldı.
Şüphelinin kadınlara “sevgilini sana geri getireceğim”, “kocanı tekrar sana bağlayacağım”, “her türlü büyü yaparım” gibi vaatlerle ilan verdiği belirtildi.
Polis ekipleri, kadınlara tacizde bulunup yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen  21 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, sahte polis kimliği ve kadınlardan toplandığı tahmin edilen bir miktar para bulundu. M.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.