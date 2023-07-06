“Kocanı sana bağlayacağım” dedi, 500 bin TL çarptı

Bursa'da kendini medyum olarak tanıtan ve büyü vaadiyle kadınları taciz edip yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek internet üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan M.Ç.’yi takibe aldı.
Şüphelinin kadınlara “sevgilini sana geri getireceğim”, “kocanı tekrar sana bağlayacağım”, “her türlü büyü yaparım” gibi vaatlerle ilan verdiği belirtildi.
Polis ekipleri, kadınlara tacizde bulunup yaklaşık 500 bin lira dolandırdığı iddia edilen 21 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, sahte polis kimliği ve kadınlardan toplandığı tahmin edilen bir miktar para bulundu. M.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
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