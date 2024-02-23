Kızı için işe başlamıştı; ilk seferinde can verdi

Marmara Denizi’nde batan gemide cansız bedenlerine ulaşılan iki denizciden Hüseyin Tutuk’un kızı için denizcilik sektörüne geçiş yaptığı, ilk seferinde olayın yaşandığı ortaya çıktı

Marmara Denizi’nde, Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı kargo gemisindeki kayıp 4 denizci için arama kurtarma çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor. Karacabey ilçesi açıkları ve kıyısındaki çalışmalara 660 personel katılıyor. Gemide cansız bedenlerine ulaşılan 2 denizciden Hüseyin Tutuk, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Tutuk’un kızı için denizcilik sektörüne geçiş yaptığı, ilk seferinde olayın yaşandığı öğrenildi.

Batan gemide yaşamını yitiren yağcı Hüseyin Tutuk, önceki gün memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Rüzgar gülü imal eden ABD’li firmada çalışan Tutuk’un, kızı Esmanur’a iyi bir gelecek ve yaşam sunmak için denizciliği tercih ettiği, Batuhan A gemisinin ise denizcilik sektöründeki ilk görev yeri olduğu ve 4 gün önce çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Hüseyin Tutuk’un tek çocuğu Esmanur Tutuk, “Babama, ‘Gitme’ dedim ama dinlemedi. ‘Sizin için çalışacağım, para toplayıp araba alacağım’ dedi.” diyerek ağladı.

