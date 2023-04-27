Kıbrıs’ta 140 bin 111 TC seçmeni var

Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy verme işlemi bugün başlıyor. Oy verme işlemi 13 gün boyunca devam edecek. Seçimler için KKTC'de 140 bin 111 seçmenin oy kullanacağı bildirildi

Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemi bugün başlıyor. Oy verme işlemi 13 gün boyunca, 9 Mayıs’a kadar devam edecek.

Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimleri için KKTC'de 140 bin 111 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, gurbetçiler bugün sandık başına gitmeye başlayacak. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. KKTC'DE 140 BİN 111 SEÇMEN OY KULLANACAK

En çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu, Almanya'yı Fransa ve Hollanda izledi. Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmenin yaşadığı üç ülke ise 581 seçmenin bulunduğu Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

KKTC'de ise yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 140 bin 111 seçmen bulunuyor. KKTC'de Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt olmak üzere 3 merkezde oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.

Lefkoşa ve Gazimağusa’da oy verme işlemi bugün başlayacak ve 9 Mayıs’ta sona erecek. Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde olmak üzere 3 gün süresince yapılacak.

Seçimlerde, Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 7, Güzelyurt’ta 3 sandık olmak üzere toplam 26 sandık kurulacak. Seçmenler, 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’ndaki oy verme işlemi 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Seçmenler 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’ndaki oy verme işlemi ise 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

YURT DIŞI OYLAR YÜKSEK GÜVENLİK ALTINDA ANKARA'YA GELECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye götürülecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

YURT DIŞI OYLAR NASIL DAĞITILACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor. Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

