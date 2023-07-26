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Kemer'de orman yangını

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Kemer ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında kül olan alan, 180 hektarı geçti

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Kemer'de orman yangını
Türkiye’de Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Kemer ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi.
Kemer ilçesinde Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda önceki gece saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, müdahalenin devam ettiğini belirterek yanan alanın 180 hektarı geçtiğini dile getirdi.
Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.
Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, bölge insansız hava araçları (İHA) ile izleniyor.
Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede aynı anda 4-5 hava aracı denizden su alarak, yangının sürdüğü ormanın üzerine döküyor.
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