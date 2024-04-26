Kahramanlara vefa yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş serüveninde Çanakkale'de yaşanan tarihi direnişin en önemli aşamalarından olan Gelibolu (Arıburnu) çıkarması, 109 yıl önce başlamıştı.
Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında, TC Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüş öncesinde ise 57'inci alayın son yemeği olan buğday çorbası dağıtıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapıldı. Daha sonra çorba ikramının ardından sabah namazı kılındı.
TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda rütbeli askerin de yer aldığı katılımcılar, saat 06.00'yı gösterdiğinde harekete geçti.
Yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdılar.
Diğer yandan Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında saçlarına kına yakılan ve asker çorbası içen 2 bin 500 izci, 57. Alay'ın 109 yıl önce yürüdüğü yolda atalarını andı.
Türkiye'nin 60 ilinden gelen 2 bin 500 izci ve izci lideri, 57. Alay'ın karargah olarak kullandığı alanda sabah ezanıyla birlikte uyanıp yürüyüş hazırlıklarına başladı. Asker çorbası ve hamur kızartmalarını alıp kahvaltı yapan gençlerin saçlarına burada kına yakıldı. İzciler mehter eşliğinde Türk bayraklarıyla yola çıktı.
Rota kapsamında 57. Alayın 109 yıl önce ilerlediği yollarda savaşın yaşandığı cepheler de ziyaret edildi.
Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş Conkbayırı'nda sona erdi.
"57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.
Anıta çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
"ONLAR, DÖNMEYİ ASLA DÜŞÜNMEDİLER"
TSK adına konuşan Yarbay Mustafa Fatih Karabulut da 109 yıl önce Çanakkale'de yaşananları anımsattı.
Yaş ortalaması sadece 24 olan 57. Alay'ın kahramanlarının bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmemek uğruna kendilerini kurban ettiğini vurgulayan Karabulut, "Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak, cepheye koşan bu gençler, bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar, dönmeyi asla düşünmediler." ifadesini kullandı.
Karabulut, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır." diye konuştu.
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