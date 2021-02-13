Kadir Topbaş koronavirüse yenildi

Hastanede corona virüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş 16 Kasım tarihinde hastaneye kaldırılmıştı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastanede corona virüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı.

Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti.

Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti.

Topbaş, 2004'ten 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştür. Topbaş'ın cenazesinin yarın Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da cenazeye katılacağı bildirildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN TOPBAŞ PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu vefat haberinin ardından eski İBB Başkanı Kadir Topbaş için taziye mesajı paylaştı. İmamoğlu sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesi'nde doğan Kadir Topbaş, henüz üç aylık iken babasının yanına İstanbul'a geldi.



Annesinin savaş yılları boyunca bulunduğu Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde bağlı Altıparmak köyünde 1945 yılında doğan Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.

KADİR TOPBAŞ'IN EĞİTİMİ

Topbaş orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlığıyla tamamladı.

Topbaş uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Danışmanlığı süresince, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkıları oldu. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

İBB BAŞKANI KADİR TOPBAŞ

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etmiştir.