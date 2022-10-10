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Kadıköy’deki patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

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İstanbul'da üç katlı binanın ikinci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

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Kadıköy’deki patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı

 Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Üç katlı binanın ikinci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

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CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

 Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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SABAHA KADAR SÜRDÜ

İncelemeler, gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. İtfaiyenin çalışmasından sonra çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, çalışmalarını detaylı şekilde sürdürdü. Çalışmalar sürerken, sokakta oturanlar da güvenlik çemberinin dışında evlerine girmeyi bekledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması saat 02.30 sıralarında sona erdi. Sokağın girişinde bekleyenler ise güvenlik şeridinden alınarak evlerine girebildi.

Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Olayın yaşandığı sokakta, polisin aldığı önlemler sürüyor.(DHA)

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