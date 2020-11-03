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İzmir depreminde can kaybı yükseliyor

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İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Yaralı sayısı 1036 olarak açıklandı. En büyük hasarı alan Bayraklı ilçesinde dört binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir depreminde can kaybı yükseliyor

Dört gün önce İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde can kaybının 110’a yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Deprem anının hemen ardından ekiplerimiz İzmirli kardeşlerimizin imdadına koşmuştur. Arama-kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti ve depremzedelere yardım süratle yapılmıştır.

* Boğulan bir vatandaşlarımızla birlikte, 100 kişi enkaz altından sağ çıkarılamamıştır. 5’i ağır ve 12’si yoğun bakımda olmak üzere 144 kişinin tedavisi sürmektedir. Enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı 107’dir.

* Yıkıntıların ardından sağ olarak çıkarılan her evladımız, bizi tarifsiz bir sevince boğarken, ölü bedenlerin hüznünü de hep birlikte yaşıyoruz. Son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği binalar belediye ekipleri tarafından yıkılıyor. (FOTO: Reuters)

DÖRT BİNADA YAŞAM BELİRTİSİ ARANIYOR

Depremin enkaza çevirdiği 17 binadan 13’ünde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Dört binada ise çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentte acil yıkılacak ağır hasarlı 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölüm tespit edildiğini duyurdu.

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