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GHE Kulüpler Birliğinden ayrılma kararı aldı

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GHE Kulüpler Birliğinden ayrılma kararı aldı
K-PET Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi (GHE) Kulüpler Birliği'nin toplantılarına katılmama kararı aldı.
Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, Kulüpler Birliği'nde doğrular konuşulmadıkça ve seçim yapılmadığı sürece Girne Halk Evi'nin, birliğin hiçbir etkinliğine katılmama kararı aldıklarını söyledi.
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