İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan bombayı bırakan kişinin yakalandığını açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli oldu. Şimdiye kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 22...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün saat 16.13’te bombalı saldırının düzenlendiği İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu.

Patlamada üç aileden altı kişinin hayatını kaybettiğini ve 81 kişinin yaralandığını belirten Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını söyledi.

BEŞ KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Soylu, yaralıların durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“81 yaralımız vardı. 50 yaralımız taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır.”

BOMBAYI KOYAN DAHİL 22 KİŞİ GÖZALTINDA

“Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var” diyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

– Eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.

– Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun.

Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8’i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER

Bakan Soylu, bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı:

– Arzu Özsoy (İstanbul, 1984) ve kızı Yağmur (2007).

– Yusuf Meydan (Elazığ, 1988) ve kızı Ecrin (2013).

Adana Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin.

– Adem Topkara (Gümüşhane, 1982) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize, 1995).

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı.