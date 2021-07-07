İşte Tosuncuk’un Emniyet’teki ifadesi

Çiftlik Bank vurgunu davası sanığı ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın Emniyet'te verdiği ifade ortaya çıktı. Aydın’ın ifadesinde, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söylediği öğrenildi.

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü iade edilmek üzere Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan Mehmet Aydın, Emniyet’te 19 saatte ifade verdi.

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Aydın, saat 7.30 sıralarında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcı Yücel Ertaş tarafından ifade işlemleri devam ediyor.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın'ın Emniyet’teki ifadesinde, Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Aydın'ın ifadesinde, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattığı bilgisine ulaşıldı.

KESİN KAZANÇ VAADİNDE BULUNMADIĞINI SÖYLEDİĞİ BİLGİSİNE ULAŞILDI

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlar tarafından yürütüldüğünü söylediği öğrenilen Aydın, ifadesinde, Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payı olmadığını anlattığı öğrenildi.

HER ZAMAN İYİ NİYETLİ DAVRANDIĞINI BELİRTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Aydın'ın ifadesinde, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını söylediği, Çiflik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini belirttiği bilgisine ulaşıldı.

TÜM MALVARLIĞININ MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILMASINI SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği bilgisine ulaşılan Aydın'ın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini kaydettiği öğrenildi.



HABERLERİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığına dair basındaki haberleri gördüğünü söyleyen Aydın, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200 milyon TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini beyan ettiği bilgisine ulaşıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Mehmet Aydın 4 saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.