İstanbul’da moda şöleni

Yaklaşık iki bin gencin ön elemesine katıldığı “Doctor B Fashion TV 2022 Miss & Mr. Fashion TV Turkey” güzellik yarışması İstanbul’da yapıldı. Yarışmada 20 yaşındaki sivil havacılık mezunu Melissa Daşdemir kraliçe seçilirken, 22 yaşındaki Kutay Koman ise kral seçilerek birinci oldu

Fashion TV Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ile Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur’un ev sahipliğinde ve sanat yönetmeni Ferhan Aral’ın organize ettiği “Doctor B Miss & Mr Fashion TV Turkey 2022’’ güzellik yarışması Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da yapıldı.Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gece adeta bir moda şölenine dönüştü. 25 kız, 25 erkek toplam elli finalistin yer aldığı yarışmada 20 yaşındaki sivil havacılık mezunu Melissa Daşdemir kraliçe seçilirken, 22 yaşındaki model Kutay Koman’da kral seçilerek birinci oldular.Melissa DaşdemirJürisinde Bülent Cihantimur, İvana Sert, Seren Görgüzel, Cem Belevi, Banu Sağanak, Victoria İshakhanova, Pınar Bent, Menekşe Kankavi gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yarışmada ikinciliği İrem Şişmen ve Batuhan Balkan, üçüncülüğü Samire Hoca ve Hüseyin Zadeh, dördüncülüğü Sena Yamak ve Hashayar Rustami, beşinciliği ise Hosna Abed ile Karahan Çiçek kazandılar.Çeşitli mansiyon ödüllerinin de verildiği gecede finalist güzeller Nishantashchi, Venta Mücevher, Mondo Bazaar, Cafer Andıç gibi ünlü moda tasarımcılarının geceye özel tasarladığı giysiler ve mücevherlerle podyuma ve jüri üyeleri karşısına çıktılar. Gecede Seren Görgüzel ve Cem Belevi şarkıları ile müzik dolu renkli dakikalar yaşattılar.İlk beşe giren toplam 10 güzel Türkiye’yi dünyanın çeşitli yerlerinde yapılacak güzellik yarışmalarında temsil edecekler.