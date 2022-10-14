Larnaka’da Fenerbahçe alarmı

Dün akşam Larnaka’da oynanan AEK Larnaka-Fenerbahçe karşılaşması için Larnaka tepeden tırnağa silahlandı. Güvenlik güçleri olağanüstü güvenlik önlemleri aldı

UEFA Avrupa Ligi, B Grubu 4. maçında dün akşam AEK Larnaka ile karşılaşan Fenerbahçe’yi takip etmek isteyen taraftarlar dün biletlerini temin ederek Ledra Palas geçiş kapısından geçip Larnaka’ya hareket etti.Eşleşmenin belli olmasının ardından ülkemizde faaliyet gösteren iki dernek, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTC FBİDER), üyelerinin karşılaşmayı takip edebilmesi için organizasyon düzenledi.KKTC FB İDER, üyeleriyle Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Üyelere biletlerinin teslim edilmesi sonrasında Ledra Palas’tan geçiş yapılarak otobüslerle Larnaka’ya hareket edildi.KKTC Fenerbahçeliler Derneği de Küçük Kaymaklı Posta Şubesi üzerinde bulunan dernek binası önünde üyeleri ile bir araya geldi. Ardından onlar da karşılaşma için Ledra Palas’tan geçiş yaptı.Öte yandan UEFA Avrupa Ligi B grubu 4’üncü maçında dün akşam Larnaka’da oynanan AEK Larnaka-Fenerbahçe karşılaşması için Larnaka “tepeden tırnağa silahlandı.Güvenlik güçleri maç için Larnaka’da sert güvenlik önlemleri aldıSilahlı-200’den fazla polis ayakta, dronlarla ise devriye yapıldı.200’den fazla polisin görev yaptığı mücadele için devasa operasyonu koordine edecek bir kriz merkezi devreye sokuldu.Fenerbahçe kafilesine eşlik eden ve güzergah akışıyla uğraşan başka polisler de görev aldı.Fenerbahçe takımının kaldığı otel ile hareket ettiği noktalarda güvenlik önlemleri alındı, maç sırasında, gerek içerde gerekse dışardaki polis sayısı da artırıldı.Büyük operasyona, polisin birçok biriminde görev yapan polisler dahil oldu. Teknik destek sağlayan dronlar da devreye sokuldu.Özellikle Derinya, “Strovilya” (Akyar) ve Beyarmudu sınır kapılarında da ek güvenlik tedbirleri alındı.Kuzey’deki Fenerbahçe taraftarları, Ledra Palas kapısından Larnaka’ya gittiRum polisi, Ledra Palas bölgesinde önlem aldıRum polisi, Fenerbahçe taraftarları taşıyacak otobüsü köpeklerle aradı