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İstanbul kırmızı-beyaza büründü

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İstanbul kırmızı-beyaza büründü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen özel etkinlikler kapsamında İstanbul kırmızı ve beyaza büründü.
Vatandaşlar, özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin yüzüncü yılı dolayısıyla kırmızı beyaz renge bürünen İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi’ne yoğun ilgi gösterdi; bu görsel şöleni cep telefonlarına kaydetti.
 
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