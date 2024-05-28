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İstanbul'da vahşet

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İstanbul Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 16 parçaya bölündüğü ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı

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İstanbul'da vahşet
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İstanbul Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, N.S isimli erkeğe ait olduğunu tespit ettikleri cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirledi.
Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi.
Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 16 parçaya bölündüğü belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.
 
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