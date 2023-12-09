banner913
banner932
Öğretmenlerden tabutlu eylem
Öğretmenlerden tabutlu eylem
13 0
Tunç, yüreklere su serpti
Tunç, yüreklere su serpti
14 0
 
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
16 0
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
29 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
33 0
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
41 0
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
72 0
banner996
banner985

İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47

banner989

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre, İstanbul'da deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." ifadelerini kullandı

banner974
İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
banner971
4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Bursa Mudanya merkezli depremlerin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi.
İBB yetkilileri, İstanbul'da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığını dile getiriyor.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip "Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor." dedi.
Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda.
Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." dedi.
Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor. 
İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.