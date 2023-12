İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e göre, İstanbul'da deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." ifadelerini kullandı

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bursa Mudanya merkezli depremlerin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi.

İBB yetkilileri, İstanbul'da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığını dile getiriyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip "Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor." dedi.

Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda.

Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın." dedi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor.

İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirdi.