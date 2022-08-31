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İstanbul'da denizde can pazarı

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Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtının bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Denize düşenlerin yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı

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İstanbul'da denizde can pazarı

 

 Beykoz Riva'da, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iddiaya göre denize açılan ve içinde aynı aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti.


İstanbul'da denizde can pazarı - 2

Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu.


İstanbul'da denizde can pazarı - 3

Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.


İstanbul'da denizde can pazarı - 4

Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı.


İstanbul'da denizde can pazarı - 5

Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.


İstanbul'da denizde can pazarı - 6

Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı.


İstanbul'da denizde can pazarı - 7

Can pazarının yaşandığı olayda ölen veya yaralanan olmadı.


İstanbul'da denizde can pazarı - 8
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