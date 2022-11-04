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İş insanı Dilek Ertek tatil için gittiği Tahiti'de kayboldu

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İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek denizde kayboldu. Bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Ertek'i arama çalışmaları sürüyor

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İş insanı Dilek Ertek tatil için gittiği Tahiti'de kayboldu

 

İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu.

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek, tatil için Pasifik okyanusundaki Tahiti'ye gitti.

26 Ekim'de gezi için bindiği gemi seyir halindeyken denize düşen Ertek kayboldu. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İş insanını arama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan oğlu Gökçe Atuk da Tahiti'ye gitti. Ailenin avukatları son bilgileri paylaştı.
Kazanın ardından geminin Tahiti Papete limanına yanaştığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Mimar Sinan üniversitesi mezunu olan Dilek Ertek New York'da mücevher eğitimi almıştı.
20 yıldan fazladır da Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distrübütörlüğünü yapıyordu. Ertek'in bir antika dükkanı da vardı.

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