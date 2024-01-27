'İnci Taneleri' yıktı geçti

Günlerdir merakla beklenen İnci Taneleri’nin ilk bölümü yayınlandı. Dizi, izleyenler tarafından büyük beğeni alırken, Dilber karakterini canlandıran Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı, bölüme damga vurdu

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı, Kanal D'nin iddialı dizisi 'İnci Taneleri' önceki gece izleyici ile buluştu.İnci Taneleri, ilk bölümüyle sosyal medya ve reyting listelerinde zirveye oturdu. Gece boyunca gündemi sarsan dizi, çarpıcı diyalogları, şarkıları ve sinema filmi tadındaki çekimleriyle büyük beğeni topladı. Yılmaz Erdoğan'ın "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi, her perşembe Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.Yayınlanan tüm tanıtımlarıyla büyük ses getiren İnci Taneleri hem hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi topladı.Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın hikayesini konu alan dizide Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı karakterin adının, Yılmaz Güney'in 'Arkadaş' filmindeki karakterle aynı olması, bir gönderme olarak yorumlandı.Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi sadece fragmanıyla bile sosyal medyada çok konuşulmuştu.Önceki akşam seyirciyle buluşan dizi reytinglerde de tahta oturmayı başardı.Dilber karakterini canlandıran Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının tamamının yayınlandığı sahne bölüme damga vurdu.Beğeni kazanan dizideki detaylar ise dikkatleri üzerine çekti.YILMAZ ERDOĞAN'DAN "YILMAZ GÜNEY" GÖNDERMESİYılmaz Erdoğan, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat veriyor. Yılmaz Güney'in 1975 yapımı "Arkadaş" filminde hayat verdiği karakterin adının da Azem olması, Yılmaz Güney'e bir gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz Güney'in, hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, öğrencilik yıllarından tanışan iki arkadaşın yıllar sonra karşılaşması anlatılıyor.İKİNCİ DETAY İÇİN GÖZLER YENİ BÖLÜME ÇEVRİLDİYakalanan ikinci detay ise dizide pavyonda çalışan Dilber karakteri. Senaryoda, eğer Dilber Azem'in kızı çıkarsa, Yılmaz Güney'e ikinci bir atıf yapılmış olunacak. Güney'in 1971 yapımı "Baba" filminde de para karşılığında bir cinayeti üstlenen adamın hapisten çıktıktan sonra kızının hayat kadını olduğunu öğrenmesiyle yaşananlar konu alınıyor. Yılmaz Erdoğan'ın, "Çirkin Kral" lakaplı Yılmaz Güney'e ve filmlerine gönderme yapıp yapmadığı merak konusu.İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSUYıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getiriliyor. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.