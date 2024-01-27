Hayranları şokta

ABD'li ünlü manken Masuimi Max, Las Vegas'taki evinde ölü bulundu. 45 yaşındaki modelin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken cinayet şüphesinin bulunulmadığı öğrenildi.
Aldıkları ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri Masuimi Max'ın evine gitti. Ekipler ünlü mankeni ölü olarak buldu. Modelin ölümüyle ilgili başka detay paylaşılmadı.
45 yaşında hayata veda eden Masuimi Max'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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