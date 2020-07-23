İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığına Aday Olduğunu Açıkladı

CHP kurultayı pandemi nedeniyle ertelenmişti. Kurultayın 25-26 Temmuz günleri saat 10.00'da Bilkent Odeon'da toplanması kararlaştırıldı.

İlhan Cihaner Kimdir?

Ana muhalefet partisinin olağan kurultayı yaklaşıyor. Gözler ise parti genel başkanlığı seçimlerinde. CHP 37. Olağan Kurultayı pandemi nedeniyle ertlenmişti. Ertelenen kurultayın ise 25-26 Temmuz günleri saat 10.00’da Bilkent Odeon’da toplanması kararlaştırıldı. Genel başkanlık seçimlerinde ise şu anki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında iki güçlü aday bulunuyor. Bunlardan biri İlhan Cihaner. CHP Genel başkanlığına adaylığını açıklayan İlhan Cihaner kimdir?

CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner partisinin 37. Olağan Genel Kurultayı’nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı



CHP’nin 37. Olağan Kurultayı hafta sonu Ankara’da yapılacak. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise Parti Meclisi (PM) üyeleri belirlenecek .

‘Gelecek için Biz’ oluşumunun başını çeken CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cİhaner 23 Şubat 1968’de Kars Kağızman’da doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı ise Zeynep

Cihaner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde ise yüksek lisans yaparak eğitimini tamamladı

Cihaner, birçok yerde savcı olarak görev yaptı. Görev yaptığı yerler arasında; Reyhanlı, İdil, Çamlıdere ve Adana bulunuyor. Ayrıca; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı



1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başlayan Cihaner, Cumhuriyet başsavcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, infaz hukuku, İstanbul protokolü ve istinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı.

İlhan Cihaner; 2012, 2014 ve 2016’da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi ve siyasi hayatını sürdürdü. Ardından 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi



Cihaner çalışma hayatı sırasında Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (Strasbourg) insan hakları üzerine, Hollanda’da ise istinaf mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

İlhan Cihaner, Jandarma İstihbarat ve Görevle Mücadele’ye dava açan ilk savcı oldu;



Cihaner, 1999 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasını açarak, Jitem’in önemli isimleri olan Albay Arif Doğan, 1993 yılında öldürülen Cem Ersever, Yüzbaşı Sinan Yaşar, itirafçı İbrahim Babat’ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddianame hazırladı. O dönemde varlığı tartışılan JİTEM’e dava açma cesaretiyle takdir topladı.

İlhan Cihaner, FETÖ’yle mücadele etti, FETÖ’ye kumpas kurduğu gerekçesiyle tutuklandı;



Cihaner, 2007’de Erzincan Başsavcısı olarak atandı. Göreve başladığı yıl ise İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. FETÖ’ye yönelik kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak tutuklandı.

İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı



FETÖ ile mücadelede önemli bir rol oynayan Cihaner, 4 ay tutuklu kaldı. Ardından ise tahliye oldu. Daha sonraki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar “FETÖ/PDY” soruşturmasından tutuklandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Cihaner, 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde ise aday gösterilmedi.