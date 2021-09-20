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Hiç kimse ortada kalmayacak evlerimizi öğrencilerimize açtık

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Eğitime destek amacıyla kurulan Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı kendi olanaklarıyla 230 yataklı kız yurdu yaptırmak için yola çıktı

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Hiç kimse ortada kalmayacak evlerimizi öğrencilerimize açtık
  2017’de yapımına başlanan yurt, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yarım kaldı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.
 

Vakıf Başkan Yardımcısı Halit Ötün, desteğe ihtiyaçları olduğunu SÖZCÜ aracılığı ile kamuoyuna duyurunca, iş insanı Turan Araz, “Yurdun eksikliklerini tamamlamaya hazırım” dedi.

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yaptırdığı yurt 1 ay içinde açılacak.

Araz'ın desteğiyle yarım kalan binanın tamamlanması için harekete geçildi. Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun çabaları ve Turan Araz'ın desteğiyle yurt binasının yüzde 95'inin tamamlandığını kaydeden Halit Ötün, “Geriye enerji ana panosu, doğalgaz bağlanması, çevre düzenlemesi gibi eksiklikleri var. Akmercan Doğalgaz İşletmesi  de öncelikli olarak yurda doğalgaz getirecek. En geç bir ay içinde yurdumuz açılışa hazır hale getirilmiş olacak” diye konuştu.

Başkan Maçoğlu ise “Kente gelecek hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Yurtları çıkana kadar evlerimizde misafir etmeye hazırız. Gerekirse otel kiralayacağız” dedi.

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